Ailecek Şaşkınız filmi konusu ve oyuncuları

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in filmi ‘Ailecek Şaşkınız’ bu akşam sinemanın ardından televizyon izleyicisi ile başlayacak. Ailecek Şaşkınız babasının şirketinin başına geçerek CEO'luk görevini üstlenen Ferhat’ın başından geçenleri anlatıyor.
FİLMİN KONUSU
Babasının şirketinin başına geçerek CEO'luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat’ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan’dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif’e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat’ı bir hayli zorlayacaktır…
AİLECEK ŞAŞKINIZ OYUNCULARI
Ahmet Kural
Murat Cemcir
Saadet Işıl Aksoy
Cengiz Bozkurt
Günay Karacaoğlu
Bihter Dinçel
Çağlar Ertuğrul
Mustafa Alabora