Ailecek Şaşkınız filmi konusu ve oyuncuları

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği Ailecek Şaşkınız filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. 2018 vizyona giren film Ailecek Şaşkınız'ın konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. İşte filmin konusu ve oyuncuları...

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in filmi ‘Ailecek Şaşkınız’ bu akşam sinemanın ardından televizyon izleyicisi ile başlayacak. Ailecek Şaşkınız babasının şirketinin başına geçerek CEO'luk görevini üstlenen Ferhat’ın başından geçenleri anlatıyor.

FİLMİN KONUSU

Babasının şirketinin başına geçerek CEO'luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat’ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan’dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif’e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat’ı bir hayli zorlayacaktır…

AİLECEK ŞAŞKINIZ OYUNCULARI

Ahmet Kural

Murat Cemcir

Saadet Işıl Aksoy

Cengiz Bozkurt

Günay Karacaoğlu

Bihter Dinçel

Çağlar Ertuğrul

Mustafa Alabora