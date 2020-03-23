Ailesi karantinaya alınan Pınar Deniz: Hepsi ayrı odalarda panik atak halindeler
Vatanım Sensin ve Bir Deli Rüzgar gibi önemli projelerde yer alan oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde corona virüsü şüphesiyle ailesinin karantinaya alındığını paylaşmıştı. Deniz, Instagram’da çektiği videoda annesi, teyzesi ve anneannesinin karantinaya alındığını ağlayarak anlatmıştı.
Üç gündür hastaneye gidip gelen Deniz ve ailesi hala test sonuçlarını bekliyor. Ünlü oyuncu Instagram hesabınan zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerini son durumdan haberdar etmeyi ihmal etmiyor.
Pınar Deniz, en son yaptığı paylaşımla virüsün ne kadar korkunç olduğunu tekrar gözler önüne serdi. Artık test sonucuyla ilgilenmediğini belirten Deniz şu sözlere yer verdi: