Ailesi karantinaya alınan Pınar Deniz: Hepsi ayrı odalarda panik atak halindeler

Pınar Deniz'in anneannesi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılınca, corona virüsü şüphesiyle annesi ve teyzesi de karantinaya alınmıştı. Ünlü oyuncu ve ailesi üç gündür test sonuçlarını beklerken, Deniz Instagram hesabından açıklama yaptı.

Vatanım Sensin ve Bir Deli Rüzgar gibi önemli projelerde yer alan oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde corona virüsü şüphesiyle ailesinin karantinaya alındığını paylaşmıştı. Deniz, Instagram’da çektiği videoda annesi, teyzesi ve anneannesinin karantinaya alındığını ağlayarak anlatmıştı.

Üç gündür hastaneye gidip gelen Deniz ve ailesi hala test sonuçlarını bekliyor. Ünlü oyuncu Instagram hesabınan zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerini son durumdan haberdar etmeyi ihmal etmiyor.

“GEÇECEK DİYORSUN AMA YANLARINDA OLAMIYORSUN”

Pınar Deniz, en son yaptığı paylaşımla virüsün ne kadar korkunç olduğunu tekrar gözler önüne serdi. Artık test sonucuyla ilgilenmediğini belirten Deniz şu sözlere yer verdi: