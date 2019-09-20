Ailesi şikayetçi olmadı, Haluk Levent devreye girdi

Ağrı'da dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili biri tutuklu 7 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Leyla'nın ailesi ise sanıklardan şikayetçi olmadığını açıkladı. Bunun üzerine şarkıcı Haluk Levent harekete geçti.