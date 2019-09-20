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Ailesi şikayetçi olmadı, Haluk Levent devreye girdi
Ailesi şikayetçi olmadı, Haluk Levent devreye girdi
Ağrı'da dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili biri tutuklu 7 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Leyla'nın ailesi ise sanıklardan şikayetçi olmadığını açıkladı. Bunun üzerine şarkıcı Haluk Levent harekete geçti.
Magazin 20 Eylül 2019 - 16:04

Bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada baba Aydemir’in avukatlarının bürosuna giderek “Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme” dediği ortaya çıktı. Yaşanan gelişme sonrası AHBAP derneğinin genel başkanı Haluk Levent devreye girdi.

“AİLEN DAVACI OLMAMIŞ AMA BİZ OLACAĞIZ”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, Güzel kızım! Kaçırılışın ve öldürülüşün hepimizin yüreğini parçalamıştı. Ailen seni öldürenlerden davacı olmamış. Ama biz olacağız. Sana sözümüz olsun tüm ülke adına. Bu işin peşini bırakmayacağız! Avukatlarımızla adliyede olacağız.” dedi.