Ailesini suçladıktan sonra özel bir adaya kaçtı

Britney Spears, vasilik davasında lehine gelişmeler kaydederken ailesine olan öfkesini de kusmaya devam ediyor. Şarkıcı son olarak adalet istediğini belirttiği paylaşımı yaptıktan sonra özel bir adaya kaçtı.

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Babasının vasiliği altında geçen yıllara meydan okumaya başlayan Britney Spears, bir yandan yeni avukatıyla beraber davada gelişmeler kaydediyor, bir yandan da geçmişiyle hesaplaşıyor.

Spears, babasının vasiliğinden kurtulurken birbirinden şoke edici iddialarda bulunmuştu. Ayrıca baba Jamie Spears’ın kızının gizlice telefonlarını dinlediği, mesajlarını kontrol ettiği ve odasına koydurduğu gizli kameralarla izlediği basına yansımıştı.

Spears, bu süreçte sadece babasını değil yanında olmayan tüm aile bireylerini hedef aldı. Kız kardeşi Jamie Lynn Spears’ın onu bu süreçte desteklememesi üzerine sert bir tavır takınmış ve sosyal medyada tiye alan paylaşımlar yapmıştı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Britney Spears (@britneyspears)’in paylaştığı bir gönderi

Spears son olarak, ailesine özel bir paylaşım yaparak yaşadığı her şey için adalet istediğini belirtmişti. Bu paylaşımdan sonra ünlü şarkıcının özel bir adaya kaçması dikkat çekti.

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