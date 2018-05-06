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Erdoğan şahit oldu! Alişan ve Buse Varol evlendi
Erdoğan şahit oldu! Alişan ve Buse Varol evlendi
Şarkıcı Alişan Tektaş, kısa bir süre önce nişanlandığı oyuncu Buse Varol ile önceki akşam pazar akşamı Swiss Otel’de dünya evine girdi.
Emre ÇEVİK
Magazin 6 Mayıs 2018 - 19:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nikahta hazır bulunarak Alişan'a verdigi sözü tuttu ve nikah şahidi oldu. Alişan'ın diğer nikah şahitleri ise işadamı Murat Sancak, avukat Kenan Tekdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Buse Varol’un nikah şahitliğini ise arkadaşları Müge Öztürk, Sevil Şeker ve Nurhayat Çoban yaptı.

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Düğünün teması ‘Duru Aşk‘ konsepti ile hazırlandı. Bu temaya göre düğünde beyaz ile gümüş renkler kullanıldı. Tüm salonda temaya uygun binlerce beyazgül ve mum kullanıldı. Buse Varol'un gelinliği ve Alişan'ın damatlığı Vakko imzası taşırken, düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı.

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Son güncelleme: 22:43 - 06.05.2018
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