Ajan Salt oyuncuları kimler? Ajan Salt konusu ne?

2010 yapımı olan ve başrolünde Angelina Jolie’nin olduğu Ajan Salt filminde aksiyon ve gerilim dolu hikaye anlatılıyor. Ajan Salt filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Başrolünde Angelina Jolie’nin yer aldığı, 2010 yapımı olan Ajan Salt filminde Rus casusu olmakla suçlanan bir CIA ajanının aksiyon ve gerilim dolu hikayesi anlatılıyor. Seyir macerasına sinemanın ardından televizyonda devam eden Ajan Salt filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

AJAN SALT KONUSU

Angelina Jolie'nin federal ajanı canlandırdığı “Ajan Salt”, kumpasa getirilen bir CIA mensubunun hikayesini anlatıyor. Evelyn Salt (Jolie), idealist bir ajandır ve görevi, şerefi ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir devlet görevlisidir. Ancak bir itirafçı onu zor durumda bırakacaktır. Çünkü bu kişi, Salt'ın Rus ajanı olduğunu iddia etmektedir. Bu suçlamayla adeta bağlılığı test edilecektir. Salt sahip olduğu tüm gizli görev tecrübesini kullanarak kendini temize çıkarmak amacıyla kaçar. Salt'ın masum olduğunu kanıtlamak için gösterdiği tüm çaba hakkındaki şüpheleri arttıracak ve geriye yanıtlanması gereken bir tek soru bırakacaktır; Salt kimdir? Süreç içinde, Salt'ın bile yeni keşfedeceği gerçekler gün yüzüne çıkacaktır.

AJAN SALT OYUNCULARI

Angelina Jolie – Evelyn Salt

Liev Schreiber – Winter, Salt'un patronu ve arkadaşı

Chiwetel Ejiofor – Peabody, CIA karşı istihbarat memuru

Yara Shahidi, Cleo – Salt'un komşusu

Zoe Lister – Jones

Daniel Olbrychski

Gaius Charles

Victor Slezak

Corey Stoll