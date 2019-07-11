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Ajan Salt oyuncuları kimler? Ajan Salt konusu ne?
Ajan Salt oyuncuları kimler? Ajan Salt konusu ne?
2010 yapımı olan ve başrolünde Angelina Jolie’nin olduğu Ajan Salt filminde aksiyon ve gerilim dolu hikaye anlatılıyor. Ajan Salt filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.
Magazin 11 Temmuz 2019 - 15:25

Başrolünde Angelina Jolie’nin yer aldığı, 2010 yapımı olan Ajan Salt filminde Rus casusu olmakla suçlanan bir CIA ajanının aksiyon ve gerilim dolu hikayesi anlatılıyor. Seyir macerasına sinemanın ardından televizyonda devam eden Ajan Salt filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

AJAN SALT KONUSU

Angelina Jolie'nin federal ajanı canlandırdığı “Ajan Salt”, kumpasa getirilen bir CIA mensubunun hikayesini anlatıyor. Evelyn Salt (Jolie), idealist bir ajandır ve görevi, şerefi ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir devlet görevlisidir. Ancak bir itirafçı onu zor durumda bırakacaktır. Çünkü bu kişi, Salt'ın Rus ajanı olduğunu iddia etmektedir. Bu suçlamayla adeta bağlılığı test edilecektir. Salt sahip olduğu tüm gizli görev tecrübesini kullanarak kendini temize çıkarmak amacıyla kaçar. Salt'ın masum olduğunu kanıtlamak için gösterdiği tüm çaba hakkındaki şüpheleri arttıracak ve geriye yanıtlanması gereken bir tek soru bırakacaktır; Salt kimdir? Süreç içinde, Salt'ın bile yeni keşfedeceği gerçekler gün yüzüne çıkacaktır.

AJAN SALT OYUNCULARI

Angelina Jolie – Evelyn Salt
Liev Schreiber – Winter, Salt'un patronu ve arkadaşı
Chiwetel Ejiofor – Peabody, CIA karşı istihbarat memuru
Yara Shahidi, Cleo – Salt'un komşusu
Zoe Lister – Jones
Daniel Olbrychski
Gaius Charles
Victor Slezak
Corey Stoll