Ajda Pekkan: Ben ne kuşağıyım acaba?

Şarkıcı Ajda Pekkan, Antalya'da verdiği konserde dinleyicilerine "Z kuşağı diye bir kuşak çıktı. Ben ne kuşağıyım acaba?" diye sordu.

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Sanatçı Ajda Pekkan, Antalya’da 3 bin kişiye konser verdi. Konser sırasında dinleyicileriyle konuşan 75 yaşındaki şarkıcı, “Z kuşağı diye bir kuşak çıktı. Ben ne kuşağıyım acaba?” diye sordu.

“BEN DE BELİME PEMBE KUŞAK TAKTIM”

Pekkan, konserde şu ifadeleri kullandı:

“Z kuşağı diye bir kuşak çıktı. Ben ne kuşağıyım acaba? A kuşağı, B kuşağı diye insanları niye ayrıştırıyorsunuz? Ben de belime pembe bir kuşak taktım bu gece.”