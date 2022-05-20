Bursa’da Ajda Pekkan coşkusu

Bursa'da sahne alan Ajda Pekkan'ı dinlemeye giden vatandaşlar, serin havaya aldırış etmeden Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nu tıklım tıklım doldurdu. Pekkan, 3 bin 500 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

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Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alan sanatçı Ajda Pekkan, geçmişten günümüze dillerde yer edinen şarkılarını seslendirdi.

Ajda Pekkan, sahnedeki enerjisi ve dinleyicileriyle kurduğu diyaloglarla büyük alkış aldı.

Serin havaya aldırış etmeyen 3 bin 500 kişi, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

“ŞIMARIKLIK YAPTIĞIMI ZANNETMEYİN”

Bursa’yı çok özlediğini dile getiren Pekkan, “Şımarıklık yaptığımı zannetmeyin sakın. Gerçekten çok özledim. Burada benim çok değerli sizlerim var. Hepiniz buradasınız. Bu gece inanıyorum ki hafızalarda kalacak bir gece yaşatacağız hep beraber” dedi.

İki saat sahnede kalan Ajda Pekkan, kendisini dinlemeye gidenlerden tam not aldı. (DHA)