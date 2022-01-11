Ajda Pekkan da NFT işine girdi

Sanatçı Ajda Pekkan da NFT dünyasına giriş yapan ünlüler kervanına katıldı. Pekkan'ın 100 parçalık ilk NFT koleksiyonu 15 Ocak'ta yayınlanacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyada artık medya ve eğlence sektörünü alt üst etme potansiyeline sahip bir sektör olarak kabul edilen NFT, Türkiye’de de gittikçe yaygınlaşıyor.

Sanatçı Tarık Tolunay’ın satışa çıkardığı ‘Fractal İstanbul-Pandemi’ eseri, Türkiye’nin NFT’ye çevrilerek satılan ilk eseri olmuştu. Galata Köprüsü ve Karaköy’ün çizimini içeren eserin NFT’si, 20 Ethereum’a (ETH) satıldı.

* Bitcoin gibi bir kripto para olan ETH’nin bir birimi 3 bin 500 dolara karşılık geliyor.

Komedyen Cem Yılmaz, şarkıcı Can Bonomo ve Fatma Turgut da NFT sektörüne adım atmıştı.

Ajda Pekkan’ın da 15 Ocak’ta yayınlanacak NFT’lerine sahip olmak için 250 dolarlık token alarak çekilişe katılmak gerekecek. Yapılacak çekiliş sonrasında kazananlar, Pekkan’ın NFT’lerine sahip olabilecek.

İlginizi Çekebilir Ozzy Osbourne da NFT dünyasında

İlginizi Çekebilir Ünlü müzayede evi 2021'de 150 milyon dolarlık NFT satışı gerçekleştirdi