Ajda Pekkan karantinadan çıkınca…

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Ajda Pekkan, milyonlarca insan gibi ev karantinası günlerinde kedileriyle vakit geçirmiş ve zaman zaman paylaşımlarda bulunmuştu. Pekkan, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda karantina sonrasına dair görüntüler paylaştı.

Sosyal medya hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan Ajda Pekkan, karantina günlerinde de paylaşımlarına ara vermemiş ve evinde vaktini nasıl geçirdiğine dair videolar yüklemişti. Spor yaparken çekilmiş videosu ile sosyal mesafe uyarısında bulunan Pekkan bu defa karantina sonrasına dair bir paylaşımda bulundu.

İki bölümlü bir video paylaşan Pekkan, videonun başlarında karantina günlerinin nasıl geçtiğine dair görüntülerle sevenlerinin karşısına çıkarken, videonun ilerleyen kısımlarında karantina sonrasına dair anlarını gözler önüne seriyor.

Pekkan bu videoyu: “Karantina günlerimiz bitse de biz sosyal mesafe ve maske kurallarına daima uyalım” notuyla paylaştı.