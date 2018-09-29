Ajda Pekkan kız kardeşi Semiramis Pekkan’ın doğum gününü kutladı

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Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan ile şu sıralar İngiltere’de tatil yapıyor. Pekkan, 30 Eylül 1948 senesinde hayata gözlerini açan kardeşi Semiramis’in doğum gününü Instagram hesabı üzerinden duygusal bir mesaj yazarak kutladı.

Pekkan kardeşine, şu mesajı yazdı: “Güzeller güzeli Semiramis'im.. Aynı candan, aynı kandan dünyaya gelmemizin çok ötesinde bir yerler de… Kalbimin en derinlerin de yaşıyor senin sevgin… Kardeşim, can yoldaşım, biriciğim olduğun için ne kadar şanslıyım… Nice yeni yaşlarımızı birlikte kutlamamızı diliyorum meleğim..”