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Ajda Pekkan spordan sonra kek yaptı!
Ajda Pekkan spordan sonra kek yaptı!
Süperstar Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem takipçilerine evde kal çağrısında bulundu hem de kek yaptı.
Magazin 13 Nisan 2020 - 08:19

Ev karantinası günleri devam ederken ünlü isimlerin de bu süre zarfında neler yaptığı merak ediliyor. Bu konudaki merakları gideren son isim Ajda Pekkan oldu. Karantina günlerinin nasıl geçtiğini merak eden takipçileri için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Pekkan, evinde spor yaparken görülüyor.

Spor sonrasında kek yapmak için mutfağa geçen Ajda Pekkan, bu video üzerinden takipçilerine ‘En iyi ilaç bizlerin birbirine olan sevgisi’ mesajını verdi.

 

Son güncelleme: 08:23 - 13.04.2020
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