Ajda Pekkan verdiği konseri canlı yayınladı

Orman kıyısındaki dev konser alanını tıklım tıklım dolduran hayranlarını “Harikasınız çok güzel gözüküyorsunuz. Siz olmazsanız ben de olmam, iyi ki varsınız” diyerek selamlayan Ajda Pekkan, konserine dansçılar eşliğinde “Amazon” şarkısıyla başladı.

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Ajda Pekkan, yaklaşık 120 kişilik bir prodüksiyon ekibinin çalıştığı konserde, sahnedeki tüm şarkılar için özel koreografiler hazırlandı ve bu koreografileri dans ekibi eşliğinde sahneye taşıdı. Kendi Instagram hesabından canlı yayın yapan Ajda Pekkan, tüm izleyenlerin de konserden canlı yayın yapmasını istedi. Binlerce kişi aynı anda konseri tüm Türkiye'yle canlı olarak paylaştı.

YILDIZ TİLBE SÜRPRİZİ!

Ajda Pekkan sevilen şarkılarının yanı sıra, Yıldız Tilbe şarkısı olan “Haberin Olsun” olsun şarkısını da seslendirerek sevenlerine sürpriz yaptı. Pekkan, konserin ilerleyen saatlerinde şarkıcı Cem Yenel'i sahneye davet etti ve binlerce hayranının karşısında “Uykusuz Her Gece” şarkısında düet yaptı. Sanatçının yakın arkadaşları, sahne önünde bütün şarkılarına eşlik ederek Ajda Pekkan'ı bu güzel gecede yalnız bırakmadı.