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Ajda Pekkan: ‘Villaya alıcı varsa hemen satarım’
Ajda Pekkan: ‘Villaya alıcı varsa hemen satarım’
Ajda Pekkan, önceki akşam arkadaşlarıyla bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin villasının satışı hakkında soruya cevap veren Pekkan "Alıcısı varsa da hemen satabilirim" dedi...
Emre ÇEVİK
Magazin 9 Haziran 2020 - 15:09

Popstar Ajda Pekkan, önceki akşam Arnavutköy’deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pekkan “Bizde konserlere başladık artık. Bu zor günlerde herkes biraz moral bulur umarım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı adına düzenlenen konserler verdik. Çok da güzel oldu. Güzel geçti. Burakada ki işlerimi bitirdikten sonra da küçük bir tatil yapmayı planlıyorum. Zaten temmuz ayında Bodrum konserleri başlıyor” dedi.
Pekkan, muhabirlerin “Villanızı satılığa çıkartmıştınız. Son fiyatında bir değişiklik ya da artma oldu mu?” sorusuna da cevap verdi: “Fiyat aynı duruyor. Alıcısı varsa da hemen satabilirim.”

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