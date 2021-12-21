Ajda Pekkan’a ‘Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi’ unvanı verilecek

Ajda Pekkan'a yarın düzenlenecek törende Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi unvanı verilecek.

Yaşar ANTER

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Yazı kardeşi Semiramis Pekkan ile Bodrum’da geçiren sanatçı Ajda Pekkan’a Bodrum tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından yarın bir otelde düzenlenecek törende ‘Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi’ unvanı verilecek.

BOTAV’ın kuruluşunun 25. yılı nedeniyle düzenlenecek olan gala gecesine katılacak olan Ajda Pekkan’a bu unvanı BOTAV ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras takdim edecek.

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