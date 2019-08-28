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Ajda Pekkan’a Bodrum’da yoğun ilgi
Ajda Pekkan’a Bodrum’da yoğun ilgi
Türk pop müziğinin 'Süperstar' lakaplı sanatçısı Ajda Pekkan, Bodrum’da sevenleriyle buluştu. Antik tiyatroda gerçekleşen konseri yaklaşık 5 bin kişi izledi.
Magazin 28 Ağustos 2019 - 11:02

Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum antik tiyatroda konser verdi. Şarkıları, dansları ve enerjisiyle sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşatan Ajda Pekkan şarkılarının çoğunu hayranlarıyla beraber söyledi. Konser alanını saatler öncesinde dolduran hayranları, Pekkan’ın fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı. 5 bin kişinin izlediği konser sonundan sevenleri Pekkan'ı ayakta alkışladı. Pekkan, konserinin sonunda, kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür etti.

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