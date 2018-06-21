Ajda Pekkan’a zina şoku!

Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkan ile aşk yaşıyordu. Tuğçe Eyilik, eşi Bülent Çavuşoğlu’nun Ajda Pekkan ile aşk yaşadığını öğrenince, 2014 yılında boşanmıştı. Bu ilişki o tarihten bu yana devam ediyordu. Ancak Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu mart ayında ilişkilerini sonlandırdı.