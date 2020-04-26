Ajda Pekkan’dan samimi itiraflar

Süperstar Ajda Pekkan katıldığı magazin programında, kullandığı çantalara yönelik bir itirafta bulundu. Corona virüsü nedeniyle programa telefonla katılan 74 yaşındaki Pekkan, çantalarının çakma olduğunu söyledi.

“ÇANTALARIM ÇAKMA, PAHALI PIRLANTALARIM DA YOK”

Pekkan, “Çantalarımın hepsi çakmadır. Orjinallerine para veremem. Öyle çok pahalı tektaşlarım pırlantalarım da yoktur” diyerek samimi bir itirafta bulundu. Süperstar ayrıca, evdeki yemeklerin hepsini kendisinin yaptığını söyledi.

