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Ajda Pekkan’dan samimi itiraflar
Ajda Pekkan’dan samimi itiraflar
Ajda Pekkan koronavirüs nedeniyle telefonla katıldığı canlı yayında çantalarının hepsinin çakma olduğunu söyledi.
Magazin 26 Nisan 2020 - 10:32

Süperstar Ajda Pekkan katıldığı magazin programında, kullandığı çantalara yönelik bir itirafta bulundu.  Corona virüsü nedeniyle programa telefonla katılan 74 yaşındaki Pekkan, çantalarının çakma olduğunu söyledi.

“ÇANTALARIM ÇAKMA, PAHALI PIRLANTALARIM DA YOK”

Pekkan, “Çantalarımın hepsi çakmadır. Orjinallerine para veremem. Öyle çok pahalı tektaşlarım pırlantalarım da yoktur” diyerek samimi bir itirafta bulundu. Süperstar ayrıca, evdeki yemeklerin hepsini kendisinin yaptığını söyledi.

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