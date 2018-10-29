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Ajda Pekkan’ın olaylı gecesi! Kardeşinin evine sığındı
Ajda Pekkan’ın olaylı gecesi! Kardeşinin evine sığındı
Nişantaşı’nda erkek arkadaşı Bülent Çavuşoğlu ile eğlenen Ajda Pekkan, gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Görüntülenmek istemeyen Pekkan, kardeşinin evine sığındı.
Magazin 29 Ekim 2018 - 08:01

Ajda Pekkan, sevgilisi Bülent Çavuşoğlu'yla Nişantaşı'nda düzenlenen bir partiye katıldı. Mekanda yaklaşık üç saat kalan 72 yaşındaki Pekkan'a kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Bülent Çavuşoğlu da eşlik etti.
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KAÇMAYA ÇALIŞTI

Pekkan, kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince, aracını çıkış yapacakmış gibi ön tarafa getirtti. Sanatçı, arkadaşıyla başka otomobile binerek muhabirlerden kaçmaya çalıştı.

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AJDA PEKKAN, KARDEŞİNİN EVİNE SIĞINDI

Başarılı olamayan Pekkan, daha sonra kendi aracını otelin garajına çağırdı. Bu sırada görüntü almak isteyen basın mensuplarıyla, otel güvenliği arasında tartışma çıktı. Milliyet’in haberine göre, otoparktan ayrılan Ajda Pekkan, trafikte de Beşiktaş'ta çevirme yapan polisten yardım istedi.

ajdapekkanpolisEkipler, gazetecileri bekletirken Pekkan da rahat bir nefes aldı. Ajda Pekkan, çareyi arkadaşıyla kardeşi Semiramis Pekkan'ın Arnavutköy'de bulunan evine sığınmakla buldu.

Son güncelleme: 08:43 - 29.10.2018

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