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Akalın’a direktifleri Aleyna verecek
Akalın’a direktifleri Aleyna verecek
Güzel şarkıcı Aleyna Tilki önceki gün annesi Havva Tilki ile birlikte Aleyna’nın kullandığı araçta görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 3 Eylül 2018 - 07:08

Gazetecilerin röportaj teklifini aracını sağ şeride çekerek kabul eden güzel şarkıcı, Emrah Karaduman'ın stüdyosunda Demet Akalın ile buluştuklarını ve Karaduman'ın aranjörlüğünü yaptığı Akalın'ın yeni şarkısı “Ses Kes “ için yönetmen koltuğuna geçeceğini ve çok heyecanlı olduğunu belirtti.

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YÖNETMEN BENİM ARANJÖR EMRAH

Tilki hayranları için müjdeli haberi vermeyi ihmal etmedi güzel şarkıcı “Yönetmenliğini benim yaptığım, klibim çok yakında çıkıyor aranjörlüğünü Emrah yaptı.

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Bir önceki klibe benzer ama alışılmışın dışında, gerçekliğe uzak olan doneleri olan bir klip olacak” dedi. Aleyna Tilki gazeteciler ile vedalaştıktan sonra annesi Havva Tilki ile evlerinin yolunu tuttular.

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