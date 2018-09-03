Akalın’a direktifleri Aleyna verecek

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Gazetecilerin röportaj teklifini aracını sağ şeride çekerek kabul eden güzel şarkıcı, Emrah Karaduman'ın stüdyosunda Demet Akalın ile buluştuklarını ve Karaduman'ın aranjörlüğünü yaptığı Akalın'ın yeni şarkısı “Ses Kes “ için yönetmen koltuğuna geçeceğini ve çok heyecanlı olduğunu belirtti.

YÖNETMEN BENİM ARANJÖR EMRAH

Tilki hayranları için müjdeli haberi vermeyi ihmal etmedi güzel şarkıcı “Yönetmenliğini benim yaptığım, klibim çok yakında çıkıyor aranjörlüğünü Emrah yaptı.

Bir önceki klibe benzer ama alışılmışın dışında, gerçekliğe uzak olan doneleri olan bir klip olacak” dedi. Aleyna Tilki gazeteciler ile vedalaştıktan sonra annesi Havva Tilki ile evlerinin yolunu tuttular.



