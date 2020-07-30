Akasya Asıltürkmen: Benden akıllıca yazılar beklemeyin

Bir süredir kızı Pera’yla birlikte tatilde olan ve sosyal medya hesabından bu tatille ilgili paylaşımlarda bulunan Akasya Asıltürkmen bu defa kızının suya olan tutkusunu ortaya koyduğu bir paylaşıma imza attı.

Asıltürkmen yaptığı paylaşımında kızının saatlerce sudan çıkmadığını söylerken şu ifadeleri kullandı:

“Bir su perisi gördüm sanki! Gördüm gördüm, ya da havuz başında çocuk kollamaktan halüsinasyon görmeye başladım. Tarihte bugüne not; Pera ilk kez kendi rızasıyla sudan çıktı ve odamıza gidelim mi anne diye sordu. 11:30-16:30 mesaisi sonunda tabii. Gözlerim aydın, kulaklarım Manisa. Benden akıllıca yazılar beklemeyin… Kendi halimde kurumaya bırakın. Yarın düzelirim”