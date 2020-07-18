Akasya Asıltürkmen: Her beğeni, yaşın kırkı geçti ama…

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde olan Akasya Asıltürkmen, bu defa bir tatil pozu ile sevenlerini selamladı.

Renkli kişiliğini yaptığı sosyal medya paylaşımlarında da göstermekten geri durmayan Asıltürkmen, paylaştığı pozun altına yazdıklarıyla gülümsetti.

İşte Akasya Asıltürkmen’in o paylaşımı:

“Karpuz aman Akasya denize düştü! Oyuncuyum ama poz vermek deyince hep bir doğal olma çabası var bende. Tabii ki bir yanım bukalemun. Hemen uyum sağlıyorum yönlendirilince. Banu Alkan ayağımı çok şeyetmeyin. Her beğeni yaşın kırkı geçti ama hiç fena değilsin! “