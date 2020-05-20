Akasya Asıltürkmen takipçilerine sordu

Oyuncu Akasya Asıltürkmen, corona virüsü günlerinde kızıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Kızının dişiyle ilgili yaşadığı bir durumdan bahseden Asıltürkmen, karantina döneminde çocuk sahibi olmanın nasıl bir duygu olduğunu sıraladı.

Ev karantinası günlerinde takipçileriyle etkileşimi kesmeyen ve yaptığı paylaşımlarla özel hayatına dair çok sayıda bilgi veren oyuncu Akasya Asıltürkmen bu defa kızıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Son zamanlarda kızının enerjisinin çok yüksek olduğunu ve karantina sürecinden sıkılmaya başladığını söyleyen Asıltürkmen bir yandan da kızının diş problemiyle ilgili konuştu ve takipçilerinden fikir istedi.

İşte Akasya’nın o satırları:

“Dişim ağrıyor dedi diş etinin en gerisini göstererek. Elimle yokladım, dibi beyaz üstelik. Bütün süt dişleri çıktı bildiğim kadarıyla ama ne bileyim. Beş yaş dişi için de erken değil mi? Kehribar kolyesini bulamadım, kendiminkini taktım.

Enerjisi çok yüksek bu aralar. Her şeye çabuk ağlıyor. Son bir haftadır mızmız. Anneannesini, babaannesini özledi. Yavru ördek gibi nereye gidersem peşimden geliyor. Derslere katılma konsantrasyonu arttı. İşte bir ona iyice alıştı. Sürekli elbise değiştirmek istiyor. Apartmanın etrafında güneş banyosuna çıkıyoruz ve her gün tatile gitme hayali kuruyoruz. Sizler “anne ne zaman………….? “ sorularına nasıl cevap veriyorsunuz? “