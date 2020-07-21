Akasya Asıltürkmen: Yedi kırık biri büyük, dalak gidik, karaciğer iki yerinden yırtık

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Akasya Asıltürkmen, Instagram hesabından ehliyetinin fotoğrafını paylaştı başarılı oyuncu bu kare üzerinden 27 yaşında geçirdiği trafik kazasını anlattı ve sonrasında takipçilerine tavsiyeler verdi. İşte oyuncunun o satırları:

*27 yaşındaydım set dönüşü arabanın arka koltuğunda berbat bir trafik kazası geçirdiğimde. Yedi kırık, biri büyük. Dalak gidik, karaciğer iki yerinden yırtık. Hastane Lady Di'nin mezarı gibi çiçek dolu. Ben inadına çoğu kez neşeli.

*Kalkar kalkmaz araba kullanmayı öğreneceğim diye söz verdim. Öğrendim ama kullanmaya başlamam iki sene öncesine dayanıyor. Bu arada kazadan bir süre sonra araba, birkaç sene içinde de motor ehliyeti aldım. Arabaya yanaşmadım ama sekiz sene vızır vızır motor kullandım. Kızıma hamileyken motoru sattım. Hala özlüyorum. Bir genç takipçim yazmış şimdi “ Akasya abla ben de ehliyet sınavına gireceğim ama etrafımdakiler hevesimi kırıyor” demiş endişe içinde.

*Sonra “hayalim kızkardeşim ve annemle tatile gitmek” diye de eklemiş. Yapacaksın tabii ki birtanemmm. Hayal gerçeğin yatağıdır. Sana birkaç tavsiye: Lütfen sürücü kursu dışında eş dosttan ders alma. Alırsan da birinci derece akraba, koca, baban vs olmasın. Aile fertleri, özellikle erkekler bu konuda cesaret kırıcı olabiliyorlar. İstisnalar vardır ama yine de gerek yok. Bir de en iyi, daha iyi olmayı bomboş parklarda deneme çünkü anlayamazsın. Trafiğe çık. Öğretmenin yanında ve onun da önünde fren pedalı var.

*Arkadaşlarını arabanla gezdirmek istediğini biliyorum ama bir süre sabretmeni öneririm. Son olarak, kimse anasının karnından iyi şöför olarak doğmuyor. Zamanla ustalaşılıyor ama endişen olmasın. Dünyada milyonlarca kişi araba kullanıyor, biri neden sen olmayasın? Hayalini tez zamanda gerçekleştirmen dile