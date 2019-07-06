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Akasya Asıltürkmen’den boşanma sonrası ilginç paylaşım
Akasya Asıltürkmen’den boşanma sonrası ilginç paylaşım
Oyuncu Akasya Asıltürkmen hakkında çıkan boşanma haberleri sonrasında sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşıma imza attı.
Magazin 6 Temmuz 2019 - 09:49

Bundan üç yıl önce Serdar Özerman ile dünya evine giren Asıltürkmen eşiyle aldıkları ortak kararla tek celsede boşandı. Boşanma sonrası, takipçileri tarafından çok sayıda mesaj alan Asıltürkmen bir süre için bu mesajlara kayıtsız kalsa da sonrasında bir açıklama yapma gereği duydu. Takipçilerinden üzüntülerini ifade eden mesajlar atmalarını istemediğini söyleyen Asıltürkmen bu süreçlere alışılması ve normal karşılanması gerektiğinin altını çizdi. Asıltürmen şu paylaşımı yaptı:

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