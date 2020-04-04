Akasya Aslıtürkmen evde maske yaptı

Akasya Aslıtürkmen, Instagram hesabından bir video paylaştı ve evde nasıl siperlik ile maske yaptığını anlattı.

Akasya Aslıtürkmen, siperlik ve maske yapımının çok kolay olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Bu kaskı nasıl yaptım? Çok kolay! Şeffaf dosya ve iki toka yardımıyla. Altına ister boxer don geçirin ki kesinlikle daha az buhar oluyor ve elleyip durmuyorsun, ister bir eşarp ya da basit maske. İkisi bir arada olunca emin olun büyük korunursunuz. Bu ilk tiktok videom. Hevesim kaçmazsa bu kimin kocasııııı tarzı videolar da gelir. Ya ne yapacaaadım, yemek mi?”