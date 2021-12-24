Akasya Durağı’nın Obayana’sı Max Bendo: İddialar doğru değil

'Akasya Durağı' dizisinde oynadığı 'Obayana' karakteriyle tanınan ve son günlerde hakkında 'Dondurmacıda çalışıyor' haberleri çıkan Max Bendo, bu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

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Kenyalı Max Bendo’yu 2008-2010 yılları arasında ‘Akasya Durağı’ dizisinde canlandırdığı ‘Obayana’ karakteriyle tanımıştık. Başka dizi ve sinema filmlerinde de rol alan Bendo hakkında, son günlerde dondurmacıda çalıştığı iddiaları ortaya atıldı.

“OYUNCULUĞA DEVAM EDİYORUM”

Max Bendo, çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, “Benim dondurma sattığım ve dondurmacıda çalıştığım söyleniyor. Öyle bir şey yok. Bir proje için Kahramanmaraş’ta bulundum, orada da dondurmayla alakalı bir sinema filminde rol aldım. Dondurmacıda çekimler yapıldı, ben de oradaydım. Mesleğimi bırakmadım, oyunculuğa devam ediyorum” dedi.

Max Bendo’nun da kadrosunda yer aldığı ‘Külahıma Anlat’ adlı sinema filminin nisan ayında vizyona girmesi bekleniyor. (DHA)



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