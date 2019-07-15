Akdeniz’in mavi sularında tatil keyfi

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Betül Duman Bay ve kalabalık ailesiyle beraber Hasan Kaptan'ın teknesiyle yaz aylarının tadını çıkaran Bay, “Hayatımda elde ettiğim başarılarımın ardında mutlu ve saygılı bir aile hayatı vardır” dedi.

Fercan Bay, akdenizin mavi sularının yanı sıra bu bölgedeki Antalya Kekova-Batık Şehir ve Saklı Kent gibi tarihi mekanları da gezmeyi ihmal etmedi. ‘Fercan Bay Tiyatrosu’ olarak, yeni sezonda, Anton Çehov'un “6. Koğuş” hikayesinden uyarlanan “Tımarhane” oyununu sahneye koyacaklarını söyleyen oyuncu, gelen dizi ve film proje tekliflerini de menajeri Suat Ünal ile birlikte değerlendirdiğini belirtti.