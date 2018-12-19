Akıl hastanesine yatırılması kararı verilen Murat Özdemir bilgisayar korsanı çıktı

Geçtiğimiz gün bir papağana uyguladığı işkenceyi sosyal medyadan paylaşan MasterChef Murat Özdemir'in 21 gün süreyle akıl hastanesinde yatacağının açıklanmasından sonra eski suçları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Murat Özdemir'in daha önce bilgisayar korsanlığı yapmaktan sabıkasının bulunduğu belirtildi.

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Ümit TÜRK/Habip ATAM – İSTANBUL

Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye’nin tepkisini çeken Murat Özdemir gözaltına alındıktan sonra savcılığa gönderildi. Özdemir adliyeye getirilişinde “Papağana işkence yapmadım. Parmağımı ısırdı. Ben bir şey yapmadım” demekle yetindi. Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Savcılık, Özdemir’i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etti. Doktorlar, Özdemir’in 21 gün süreyle hastanede yatacağını açıkladı.

BACAĞINDA KIRIK VAR

Polis ekiplerinin veterinere götürdüğü işkence gören papağanın bacağında kırık olduğu belirtildi. İşkenceden kurtarılan papağanın tedavisinin ardından Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

EVİNİN ÖNÜNDE TEPKİ

Alkollü olduğu öğrenilen Özdemir’in Etiler’deki Asayiş Büro Amirliği’nde ifadesi alındı. Savcılığın, işlemlerin ardından kendi imkanlarıyla sabah adliyeye gitmesi için serbest bırakılması talimatı verilen Murat Özdemir geceyi karakolda geçirdi. Alkollü olduğu belirtilen Özdemir’in evinin önünde tepki gösteren kalabalık sebebiyle gece tedbiren karakolda tutulduğu belirtildi.

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Murat Özdemir, sevk edildiği savcılık tarafından Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı davranış sergilediği gerekçesiyle idari para cezası kesilerek, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için İstanbul Valiliği'ne gönderildi. Savcılık tarafından İstanbul Valiliği'ne yazdığı yazıda, “Mevcut sosyal medya paylaşımları CD incileme tutanağı, düzenlenen idari yaptırım kararı, yapılan ihbar ve şikayetler, olayın oluş şekli birlikte değerlendirildiğinde 5442 sayılı il idaresinin 11. maddesi kapsamında kamu düzeni ve güvenliği ile suçun önlenmesi ve kamu düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Murat Özdemir hakkında akıl sağlığı yönünden idari olarak gereğinin takdir ve ifası için tutanakta ismi geçen polis memurlarıyla birlikte gönderilmiştir” denildi. Özdemir, savcılığın yazısı ile birlikte polis eşiliğinde adliyeden ayrıldı. Valiliğe götürülen Özdemir'in, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'ne sevk edildiği bilgisine ulaşıldı.

EMNİYETTEKİ İFADESİ: ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM

Uyuşturucu” “Mala zarar vermek” “Aile içi şiddet” gibi suçlardan 5 ayrı kaydı bulunduğu ve geçmişte işlediği bir suç sevebiyle denetimli serbestlikten yararlandığı öğrenilen Murat Özdemir’in emniyetteki ifadesinde “Haksız yere katıldığım yemek yarışmasından diskalifiye edildim. Daha sonra toparlanamadı. Dün akşam da alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum” dediği öğrenildi.

ÖZDEMİR BİLGİSAYAR KORSANI ÇIKTI

Radyo VİVA'da Emrullah Ersinç, Özkan Tamirak ve Barış Kocaoğlu'nun sunduğu Ağır Masa adlı programda Murat Özdemir hakkında kamuoyuna yansımayan bilgiler paylaşıldı. MasterChef Murat’ın 1999’da Bodrum Gölköy’de evlendiği, eşinden boşandıktan sonra eski karısını taciz ettiği ve ardından eski karısının erkek kardeşinin eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. Bıçaklama olayından sonra dalak ve böbreği alınan MasterChef Murat’ın, aralarında uyuşturucu, bilgisayar korsanlığı da dahil olmak üzere 6 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı.