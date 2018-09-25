Akılalmaz suçlama! İstanbullu Gelin 55.fragman yayınlandı!

Yaz annesi Süreyya’nın o masum karakterinin altında başka biri olduğunu düşünüyor. Hatta babannesi Esma’nın ölümünden de annesi Süreyya sorumlu. İşte İstanbullu Gelin yeni sezona bu şekilde merhaba dedi. Gelecekten geçmişe doğru uzanan hikayenin yayınlanan son bölümünde; Boranlar maddi kayıplar yüzünden zor günler yaşıyor. İşte İstanbullu Gelin yeni fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

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İstanbullu Gelin’in 55. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Star TV’nin fenomen dizisi İstanbullu Gelin 55. bölüm yeni fragmanını yayınladı. Yeni fragmanda; Ülfet Hanım Boranların peşinde. Adem Süreyya’yı alıkoyuyor. Faruk olanları duyunca çılgına dönüyor. Faruk ve ailesinin tek umudu geçmişten kalma bir arsa, ancak onun satılabilemesi için de Ülfet halanın onayı gerekiyor. Esma ile geçmiş hesaplaşması bulunan Ülfet satış fikrine yanaşmıyor. Hatta Ülfet hala Boranlara bu kadar yaklaşmışken onların peşini bırakmıyor ve Adem ile görüşüyor. Adem, karısını bulamadığı için deliriyor ve Süreyya'yı alıkoyuyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı…

İSTANBULLU GELİN 55. YENİ FRAGMAN

İSTANBULLU GELİN 54. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İstanbullu Gelin gelecekten başlar. Yaz büyümüştür ve geçmişe yolculuk başlar. Annesinin katil olduğunu ve herkesten sakladığını söyler. Ayrıca kendi gözleri ile gördüğünü söyler. Gösterilen kısa bir görüntüde; Süreyya psikoloğa gider ve kendi içinde kaybolduğunu söyler.

Boranlar zor günler geçirir. Süreyya ile Faruk birbirine tutunur ve Esma Hanım’ın canı maddi durumlara çok sıkkındır. Faruk bir çıkış aramaktadır, bankaya gider ama kredi çıkışı sağlanamaz. İpek’in annesi baskıya devam etmektedir. Fikret bunalımdadır, İpek’in telefonlarını bile açmaz. Ancak çocuğunun yürümeye başladığını görünce telefona sarılır ve karısını arar. Fikret kendini o kadar çok suçlamaktadır ki kimsenin yüzüne bakamaz hale gelmiştir. İpek’e telefonda intikam yeminleri eder.

Adem, karısı Dilara’yı her yerde arar. Tuttuğu adamlar da bulamaz, sinir krizi geçirir. Gülistan ile Nazif’e illallah ettirir.

Senem ile Akif, Senem’in yaşadığı eski sokağa taşınır. Senem durumun kurtulmayacağına inanır ama Akif umutludur.

AKİF SÜRPRİZİNİ YAPAR

Akif’ten gelen sürpriz bir haber tüm aileyi harekete geçirir. Akif, Baronlar’ın geçmişten kalma bir arsasını bulur. Arsa yeni yapılan havalimanına çok yakındır. Akif, 30 milyon vermeye hazır yatırımcı olduğunu söylüyor. Ancak arsanın satışı için Ülfet halanın onayı gerekmektedir

ÜLFET HANIM İÇİN SAHNE VAKTİ

Esma için geçmişle yüzleşme vakti gelir, görümcesi Ülfet ortaya çıkar. Ülfet Kavaklı, Boranların akrabası olan ama yıllardır adını dahi unuttukları bir yakınlarıdır. Kendi işini kuran Ülfet Hanım moda sektöründe çalışmaktadır.

Esma asla Ülfet fikrini kabul edemez, ama başka çıkış yolu yoktur. Boranlar ailesi konuyu masaya yatırır, arsaya başka alıcı bulunamayacağı düşünülür. Esma inatla geçmişte yaşananları anlatmaz.

İSTANBULLU GELİN 54. BÖLÜM İZLE

FARUK ÜLFET HANIM’A GİDER

Faruk ile Fikret, Ülfet Hanım ile konuşmaya gider. Burnundan kıl aldırmayan Ülfet’in ilk sözü sizi canlı gördüğüme sevindim olur. Faruk arsadan söz eder ve neden geldiklerini açıklar. Ancak Ülfet kendi payını satmalarına razı gelmez.Ülfet geçmişin hesabını sorar. Fikret kendini tutamaz, Faruk ise orta yol bulmaya çalışır ama o da fazla dayanamaz. Ülfet’in derdi Esma’yı bitirmektedir.