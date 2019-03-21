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Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü nereli ve kaç yaşında?
Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü nereli ve kaç yaşında?
Akın Akınözü, 1990 doğumludur. Oyunculuk kariyerine Azrail adlı sinema filmiyle adım atan Akın Akınözü hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Akın Akınözü nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 21 Mart 2019 - 08:22

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde, Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Akın Akınözü kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır.
2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

Akın Akınözü’nün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Miran) (TV Dizisi)
2017-2018 – Aslan Ailem (Murat) (TV Dizisi)
2017 – Payitaht Abdülhamid (Ömer) (TV Dizisi)
2016 – Arkadaşlar İyidir (Yunus) (TV Dizisi)
2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (İvan/Ali) (TV Dizisi)
2014 – Azrail (Sinema Filmi)

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Son güncelleme: 08:26 - 21.03.2019
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