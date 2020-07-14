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Akın Akınözü: Tek bir spermin sonucuyuz
Akın Akınözü: Tek bir spermin sonucuyuz
Hercai dizisinde Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü, İspanyol 'Telenovela' dergisinin temmuz sayısına konuk oldu. Akınözü, gelen sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.
Magazin 14 Temmuz 2020 - 14:05

Hercai’nin Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 29 yaşındaki Akın Akınözü, “Oyunculukta zirvede olmak neler hissettiriyor?” sorusuna, “Ben sadece kariyerimin başında olan bir aktörüm. Ülkemde ve yurtdışında önemli bir aktör olmak için yapacak ve öğrenecek çok şeyim var” cevabını verdi.

Akın Akınözü, “Başarının kaderde yazılı olduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna “Herkes başarılı olmak için doğdu. Her birimiz milyonlarca insan arasında hayatta kalan ve bir yumurtayı döllemek için elde edilen tek bir spermin sonucuyuz” şeklinde yanıt vererek şaşırttı.