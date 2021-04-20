Akın Akınözü’nden sette olay çıkardığı iddiasına yanıt

Akın Akınözü, Mardin’de devam eden ‘Hercai’ dizisinde çekimlerine geç gittiği için ekip tarafından uyarılınca karavanını dağıtıp, seti terk ettiği iddialarına Instagram’dan cevap verdi.

Olayın kendisiyle ilgisinin olmadığını söyleyen oyuncu, “Tarafımca gerçekleştirilmediği halde bugün yaşandığı iddia edilen ve gerçekliği tamamıyla farklı yansıtılan olaya ilişkin kendime ve beni her daim saygımdan ötürü açıklama yapma zorunluluğunu hissetmiş bulunmaktayım” dedi.

“BENİ TEHDİT EDEN KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDUM”

Daha sonra olayı anlatan Akınözü, “19/04.2021 tarihinde sahne öncesi hazırlık yapılma aşamasında karavan içerisinde bulunduğum esnada set sorumlusu tarafından benden kaynaklı olmayan gecikme sebebiyle şahsım hedef alınarak hakaret ve tehdit içeren sözler söylendi. Devamında şahıs tarafından karavanın dağıtılması ile devam eden ve fiziksel tehdide doğru giden davranışlar nedeniyle setten ayrılarak ‘Karavanı dağıtan ve şahsıma yönelik tehdit ve hakarette bulunan’ şahıs hakkında Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Karavan dağıtılma eylemi tarafımca gerçekleştirilmediği gibi karavanı dağıtan şahıs hakkında adli birime başvurarak bizzat şikayet oldum” diye konuştu.