AKP Olağan Kongresi’ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa ünlülerden sert tepki

AKP 7. Olağan Kongresi’nin yapıldığı Ankara Spor Salonu hınca hınç doldu, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. MHP’nin aksine seyircili kongre yapmakta ısrar eden AKP’nin çağrısına kulak veren on binlerce partili sabahın ilk saatlerinden itibaren salona gelmeye başladı.

Saat 10.40’da kongrenin yapıldığı salona gelen ve salonun önünde bekleyen on binlerce kişiye seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sizleri kar yağışının tüm mikropları temizlediği anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Önümüzde 2023 var. 2023’e hazır mıyız? Bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir MKYK değil, şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi diyerek, kısa bir konuşma yaptı.

Kongredeki kalabalık ünlü isimleri sinirlendirdi.

“ASLA BU KADAR İÇ İÇE OLMAYACAĞIZ”

Sanatçı Işın Karaca: “Yeminle, söz veriyoruz. Bizim sektörümüzü açınca asla bu kadar iç içe olmayacağız.”

“BU HEPİMİZE HAKARETTİR”

Yazar Yekta Kopan: “Bu görüntüler sağlık çalışanlarına, esnafa, sanatçıya, yakınlarını törensiz defnetmek zorunda kalanlara, işsizlikten intihar edenlerin ailelerine, özetle hepimize hakarettir. Ve buna ilk karşı çıkması gereken de bu partinin oy verenleridir.”

“MÜZİSYENLERE İZİN YOK AMA MİTİNGLERDE GÖBEK ATIYORLAR”

Sanatçı Tan Taşçı: “Müzisyenlere sahne alma, gösteri yapma, toplaşma, oynaşma, para kazanma, hayatını devam ettirebilme, karnını doyurma, mutlu olma izni yok! Bu ablalar, abiler bu halde mitinglerde göbek atıyorlar! Maşallah. O dilinizden düşürmediğiniz Allah her şeyi görüyor dostum.”

“CORONA KONGRESİ”

Oyuncu Berna Laçin: “Lebalep Corona Kongresi… Kimse önlem, mesafe, hijyen falan diye konuşmasın bundan böyle televizyona çıkıp , halk sağlığı ile bu kadar alay etmek de artık…”

“YAZIK”

Sanatçı Sabahat Akkiraz: “Konserler, tiyatro oyunları, düğünler yasak; kongreler serbest. Sonra Sağlık Bakanı çıkıp ‘maske, mesafe, temizlik’ der kendisi de kongreye katılır. Yazık.”

“KOCA ÜLKEYİ YOK EDİYOR”

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil: “Dün 6 kadın öldürüldü. Şahsım çıkmış vicdan anlatıyor. Anayasa ayaklarının altında, şahsım Yargıtay binasıyla övünüyor. Halk salgınla, açlıkla cebelleşiyor. Şahsım lebalep corona partisini kar mikrobu kırdı diye savunuyor. “Şahsım kendini var etmek için, koca ülkeyi yok ediyor.”

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