AKP’den aday adayı olan İbrahim Tatlıses’in oğlundan ‘Tamam’

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Babası İbrahim Tatlıses 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde İzmir’den aday adayı olan İdo Tatlıses arkadaşlarıyla birlikte yaptığı bir araba yolculuğu sırasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Oğul Tatlıses’in şarkının sözleri arasında bulunan ‘Tamam’ kelimesini paylaşımına yazması ise oldukça manidardı.

TAMAM NOTU ŞAŞIRTTI

Sadece bir şarkının sözlerini paylaşmış olsa da gündemin böylesine ‘Tamam’ kelimesine kilitlendiği bir dönemde gelen bu paylaşım başta takipçileri olmak üzere herkesi şaşırttı.