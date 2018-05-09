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AKP’den aday adayı olan İbrahim Tatlıses’in oğlundan ‘Tamam’
AKP’den aday adayı olan İbrahim Tatlıses’in oğlundan ‘Tamam’
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.
Magazin 9 Mayıs 2018 - 15:39

Babası İbrahim Tatlıses 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde İzmir’den aday adayı olan İdo Tatlıses arkadaşlarıyla birlikte yaptığı bir araba yolculuğu sırasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Oğul Tatlıses’in şarkının sözleri arasında bulunan ‘Tamam’ kelimesini paylaşımına yazması ise oldukça manidardı.

TAMAM NOTU ŞAŞIRTTI

Sadece bir şarkının sözlerini paylaşmış olsa da gündemin böylesine ‘Tamam’ kelimesine kilitlendiği bir dönemde gelen bu paylaşım başta takipçileri olmak üzere herkesi şaşırttı.

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