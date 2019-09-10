Akrep Nalan hastaneye kaldırıldı

2015 senesinde anjiyo olan oyuncu ve şarkıcı Akrep Nalan, Bodrum’da yüksek ateş ve titreme nöbeti geçirdi. Yaşanan bu durumun ardından apar topar hastaneye kaldırılan sanatçı doktorlar tarafından gözetim altına alındı. Nalan’ın şuan sağlık durumunun iyi olduğunu ve önümüzdeki günlerde taburcu edileceği hastane personeli tarafından öğrenildi.

AKREP NALAN KİMDİR?

Akrep Nalan, 1991 yılında “Dağ Çiçeği” isimli ilk albümünü çıkardı. Daha sonra 1996 yılında “Zil Zurna Sevdalar” isimli ikinci albümünü piyasaya çıkaran sanatçı, iki sinema filminde, dört ayrı televizyon dizisinde ve bir reklam filminde rol aldı.

Filmleri ve dizileri :

1994 – Zirvedekiler (TV Dizisi)

1997 – Baskül Ailesi (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (TV Dizisi)

2004 – Aşk Mahkumu (TV Dizisi)

