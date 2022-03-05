Akrep Nalan son yolculuğuna ‘Halikarnas’ parçası ile uğurlandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün sabah saatlerinde yaşamını yitiren sanatçı Akrep Nalan bugün çok sevdiği Bodrum’da gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Akrep Nalan cenaze namazının ardından Halikarnas şarkısı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün sabah saatlerinde solunum rahatsızlığı nedeni ile yaşamını yitiren 67 yaşındaki Akrep Nalan lakaplı Füsun Nalan Açın, bugün kılınan ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Adliye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine hayat arkadaşı Alişan Çiçek, eski Devlet Bakanı İmren Aykut, Kardeşi Berrin Açın Tezgel, ölüm haberini sosyal medyada yayınlayan komşusu Özlem Orpak, sanatçılar Bora Gencer, Feraye Işıl ve sevenleri katıldı.

BODRUM SOKAKLARI HALAKİRNAS ŞARKISI İLE İNLEDİ

Kılınan cenaze namazının ardından hoparlörden Akrep Nalan'ın çok ünlü Halikarnas şarkısı çalındı. Ardından Akrep Nalan alkışlar eşliğinde çok sevdiği Torba Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

“BU ACIYA KATLANMAK ZOR”

Bora Gencer, “Biz burada son görevimizi yapmak için bulunuyoruz. Bende 57 yıllık hayatımda ilk defa bir cenazede böyle bir konuşma yapıyorum. Herkesin hayatına dokundu, benim de hayatıma dokunmuştu Akrep Nalan. 90'lı yıllarda çalıştığım otelden gecenin bir saatinde çıkıp Etiler'e giderdim Silivri'den. Her gittiğimde de beni sahneye alırdı. Sahnesini paylaşmaktan hiçbir zaman imtina etmezdi. Çarşamba akşamlarıydı sanırım. Küfe'de çıkardı. Bana dokunduğu gibi birçok şarkıcıya da dokundu ve uğurlu geldi. Böyle bir günde sizlere bu konuşmayı yapmayı asla istemezdim ama maalesef hepimizin bir şekilde gideceği yer orası. Allah tüm sevenlerine, yakınlarına sabırlar versin. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

“NALAN'IN KAYBINI KABUL EDEMEDİM”

İmren Aykut, “Çok güzel bir münasebetimiz oldu. Giderdim ona, o da bana gelirdi. Hatta bir gün illa seni şu arabamla, kırmızı bir arabası vardı, dolaştıracağım Bodrum'u demişti aman ne iyi olur falan, çok ilgi çekici olur demiştim. Gülüşmüştük. Onun kaybını çok kabul edemedim. Çok şaşırdım duyduğum zaman. Bugün onu buradan uğurlamak bana çok acı veriyor gerçekten. Ben bütün sanatçıların ölümünde çok acı duyarım. Tanıyayım, tanımayayım. Nedense çok üzülürüm. Çünkü onların hepsi ayrı ayrı bir değer. Nalan'da öyleydi. Çok esprili bir insandı. Gerçekten şu anda fevkalade üzgünüm. Onu uğurluyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın diyorum” dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Açın'ın cenazesi alkışlar ve karanfillerle Torba Mezarlığı'na defnedilmek üzere uğurlandı. Uğurlama esnasında hoparlörlerden sanatçının “Halikarnas” şarkısı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Torba Mezarlığı'na geniş bir kalabalık kitleyle gelen Açın'ın naaşı, yakınları ve sevenleri tarafından gözyaşları içinde toprağa verildi.