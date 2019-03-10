Aktör Jan Michael Vincent hayatını kaybetti

ABD’de 1980’lerde “Airwolf” dizisinde canlandırdığı helikopter pilotu Stringfellow Hawke karakteriyle yıldızı parlayan Amerikalı aktör Jan-Michael Vincent yaşamını yitirdi. Çıkan haberlere göre, 1972’de “The Mechanic”, 1978’de de Burt Reynolds ile rol arkadaşı olduğu “Hooper” filmleriyle çıkış yapan Vincent, 10 Şubat’ta Kuzey Carolina’da Asheville’de 73 yaşında hayatını kaybetti. Vincent’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ifade edilirken, ölümünün neden bu kadar geç kamuoyuna duyurulduğu konusunda açıklama yapılmadı. Vincent, 1971’de “Going Home” filmiyle, 1983’de de “Winds of War” dizisiyle Altın Küre’ye aday gösterilmişti.