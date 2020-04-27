Al Pacino’yu Nevzat Aydın’ın öz babası sandılar

Nevzat Aydın, sosyal medya hesabından Al Pacino'nun doğum gününü kutladı ve birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Takipçileri ise Pacino'yu Aydın'ın öz babası sandı...

Yemeksepeti’nin kurucusu işadamı Nevzat Aydın, Al Pacino ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, dünyaca ünlü oyuncunun doğum gününü kutladı. Buraya kadar her şey normal….

Ne olduysa, Aydın’ın fotoğrafın altına ‘Baba 80 yaşında’ yazmasından sonra oldu ve ortaya komik mesajlar çıktı. Zira Aydın’ın takipçileri, Pacino’yu işadamının öz babası sandı…



Öyle çok yorum geldi ki, Nevzat Aydın daha sonra hikaye kısmında öz babasının fotoğrafını paylaştı ve ona da Al Pacino yazdı. İşte gelen yorumlardan bazıları…

“Allah uzun ömür versin, sizin gibi bir evlat yetiştirdiği için gurur duyuyordur.”

“Babasına hala destek olan adam gibi adam tebrikler.”

“Allah uzun ömürler versin abi”

“Rabbim eksikliğini göstermesin.”