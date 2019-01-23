Albastı Beybolat Bey kimdir? Diriliş Ertuğrul’daki Beybolat Bey tarihte kimdir ve nasıl öldü?

Albastı Beybolat, Diriliş Ertuğrul'un merak edilen karakterlerinden. Peki Beybolat Bey tarihte kimdir ve nasıl öldü? Diriliş Ertuğrul dizisinin izleyenleri dizideki karakterleri merakla araştırıyor. Diriliş Ertuğrul Albastı Beybolat aslında tarihte yer almıyor. İşte detaylar...

Albastı Beybolat’ın tarihte gerçekten var olup olmadığını merak eden Diriliş Ertuğrul izleyicileri Albastı Beybolat'ı canlandıran Ali Ersan Duru'nun hayatı da merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul’daki Beybolat Bey tarihte kimdir ve nasıl öldü?

ALBASTI BEYBOLAT TARİHTE VAR MI?

Diriliş Ertuğrul'da yer alan Albastı Beybolat gerçek tarihte yer almamaktadır. Albastı Türk mitolojisindeki en tanınmış karakterlerden birisidir. Kötü yapılı bir yaratıktır ve özellikle yeni doğum yapmış kadınlara musallat olması ile bilinir. Diriliş Ertuğrul'da Albastı Beybolat'ı canlandıran Ali Ersan Duru kimdir? İşte hayatı…

AYBASTI'YI OYNAYAN ALİ ERSAN DURU KİMDİR?

Ali Ersan Duru 34 yaşındadır. Oyuncu olmaya on sekiz yaşındayken karar vermiştir. Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı dönem içinde amatör tiyatrolarda görev alarak oyunculuk hayatına atılmıştır. Öncelikle Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile çalışmaya başlamış 2008’de ise Diyalog Sanat’ta ilk oyunculuk eğitimini almıştır. Ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’na katılan oyuncu üç yıllık bir tiyatro eğitimi almıştır… Başarılı oyuncu günümüze dek pek çok dizide kendisini göstermiştir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL’DA ALBASTI KARAKTERİ HAKKINDA

Albastı Beybolat Bey, sadece ismi ile bile çevresindekilere korku salmış bir karakterdir. Selçuklu devletinin Emir’i Bahattin’e çalışan, Umurbeylerinin yeni beyidir. Moğollara direnen Türk beylerini öldürerek direnci kırmak, obaları hizaya getirmek ve Moğol işgalinin sürmesi için görevlendirilmiştir.