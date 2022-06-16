Aldatılan Khloe Kardashian ateş püskürdü: “Prezervatif taksaydın…”

Reality TV şovu "The Kardashians"ın bu haftaki bölümüne Khloe Kardashian ve eski partneri Tristan Thompson damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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“The Kardashians”ın çarşamba günü yayınlanan son bölümünde Khloe Kardashian, eski sevgilisi Tristan Thompson’ın kendisini aldatmak dışında başka bir kadından gizli bir çocuk babası olduğunu öğrendikten sonra çok öfkelendi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, 37 yaşındaki TV kişiliği, 2016 yılından beri bir dargın bir barışık devam ettiği ve bir süre önce de tamamen ayrıldığı 31 yaşındaki basketbolcu Thompson’ın davranışları karşısında ağlama ve öfke krizine girdi.

Thompson, hâlâ bir ilişkisi varken, Aralık 2020 ile Mart 2021 arasında birçok kez birlikte olduğu kişisel antrenör Maralee Nichols’tan bir çocuk babası olduğunu itiraf etti.

Bunu duyan Kim Kardashian, program yayınlanırken kardeşi Khloe Kardashian ile iletişime geçti.

Khloe’in, kız kardeşi onu teselli etmeye çalışırken, telefonda hıçkırıklara boğulduğu izleyiciler tarafından duyuldu.

Khloe tepkisini, “Ya prezervatif takarsın ya vazektomi yaptırırsın ya da başka eyaletlerde tanıştığın rastgele insanlarla birlikte olmazsın. Bu, o kadar da zor değil” diyerek ortaya koydu.

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