Alef dizisi ilk bölüm fragmanı yayınlandı! Alef ne zaman başlıyor?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Alef dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Fx ve Blu Tv'nin ortak yapımı olan Alef dizisinde Kenan İmirzalıoğlu yanı sıra Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen isimleri de yer alıyor. Peki Alef dizisi ne zaman başlayacak? İşte Alef dizisi ilk bölüm fragmanı izleme ekranı.

Yönetmenliğini Emin Alper’in yaptığı, seneryosunu Emre Kayış’ın yazdığı polisiye, suç ve dram türündeki Alef dizisinin başrollerinde ise Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen yer alıyor. Blu Tv’de yayınlanacak olan dizinin konusunu haberimizden görebilir, ilk bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

ALEF DİZİSİ İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

ALEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Blu Tv’de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Dizinin ilk bölüm yayın tarihi belli olduğunda sayfamızda yer alacak.



ALEF KONUSU

Alef, May Prodüksiyon imzalı, yönetmeliğinini Emin Alper’nın yaptığı, senaryosunu Emre Kayış’ın kaleme aldığı polisiye, suç ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisi. Dizi, 2020 yılında BluTV platformunda yayımlanacak.

BluTV ve FX ortaklığında hayata geçirilen, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in paylaştığı ve yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper'in oturduğu Alef, İstanbul Boğazı'nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.

Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyan dizide, genç ve hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan), İstanbul'da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşüyor. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılıyor. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralayacak.

OYUNCULAR

Kenan İmirzalıoğlu – (Kemal)

Ahmet Mümtaz Taylan – (Settar)

Melisa Sözen