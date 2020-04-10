Alef dizisi ne zaman başlıyor? Alef konusu ne, oyuncuları kimler?

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlı, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in yer aldığı Alef dizisinde iki dedektifin hikayesi anlatılıyor. Peki Alef nerede yayınlanacak? İşte Alef dizisi konusu, oyuncuları ve detayları...

Kenan İmirzalıoğlu polisiye ve gerilim türünde olan Alef ile geri dönüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise birçok ödül alan Emin Alper oturuyor. Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in Kenan İmirzalıoğlu’na eşlik ettiği dizi Fx ve Blu Tv’nin ortak yapımı olarak ekranlara gelecek.

ALEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NEREDE YAYINLANACAK?

Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde oynadığı Alef dizisi 10 Nisan 21.30’da Blu TV ve FX Türkiye’de izleyiciler ile buluşacak.

ALEF KONUSU NE? OYUNCULARI KİMLER?

BluTV ve FX ortaklığında hayata geçirilen, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in paylaştığı ve yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturduğu Alef, İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.

Osmanlı ve İslam Tarihi’nden izler taşıyan dizide, genç ve hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan), İstanbul’da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşüyor. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılıyor. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralayacak.

OYUNCULAR

Kenan İmirzalıoğlu – (Kemal)

Ahmet Mümtaz Taylan – (Settar)

Melisa Sözen