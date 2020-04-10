Alef dizisi yayın tarihi belli oldu! İşte Alef oyuncuları ve dikkat çeken konusu!

Corona virüsü nedeniyle birçok dizi ertelenirken, 'Alef' dizisi Blue Tv ve FX ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde olduğu dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. İki dededtifin hikayesini konu alan Alef dizisi hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

Bir süredir merakla beklenen Alef dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Polisiye ve gerilim türündeki dizinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen yer alıyor. İşte Alef dizisi oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler…

ALEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NEREDE YAYINLANACAK?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde oynadığı Alef dizisi 10 Nisan 21.30'da Blu TV ve FX Türkiye'de izleyiciler ile buluşacak.



ALEF KONUSU NE? OYUNCULARI KİMLER?

BluTV ve FX ortaklığında hayata geçirilen, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in paylaştığı ve yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper'in oturduğu Alef, İstanbul Boğazı'nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.

Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyan dizide, genç ve hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan), İstanbul'da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşüyor. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılıyor. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralayacak.

OYUNCULAR

Kenan İmirzalıoğlu – (Kemal)

Ahmet Mümtaz Taylan – (Settar)

Melisa Sözen







