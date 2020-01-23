Alessandra Ambrosia, 17 Mart’ta İstanbul’a geliyor

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio İstanbul'da gerçekleşecek olan bir moda şovunda baş manken olarak podyumda yerini alacak.

16- 18 Mart’ta düzenlenecek moda şovun 20 ülkeden yaklaşık 5 bin moda profesyonelini buluşturacak. Uzun süre konuşulacak etkinliğe hazırlandıklarını belirten yetkili, daha önce her sene Antalya’da düzenlenen top model geleneğini İstanbul’da da sürdüreceklerini ve Alessandra Ambrosio’yu ağırlayacaklarını söyledi.

İKİ SENE ÖNCE EMEKLİ OLMUŞTU



Victoria’s Secret podyumlarından 2 yıl önce emekliye ayrılan Alessandra Ambrosio’nun, podyum hasretini İstanbul’da gidereceğini kaydeden yetkili, “17 Mart günü İstanbul Kongre Merkezi’nde özel bir sahnede Ambrosio’yu ağırlayacağız. Ses, ışık ve dekoruyla uzunca süre konuşulacak bir podyumda ünlü top modeli izleyeceğiz. Ambrosio, 2020 sohbahar- kış kreasyonlarından oluşan 4 giysi ile podyumda yürüyecek. Koreografisini Yasin Soy’un hazırlayacağı defilede ünlü top modele yaklaşık 100 manken eşlik edecek” dedi.

ÜNLÜ MODEL, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ünlü top model Alessandra Ambrosio, İstanbul’da düzenlenecek moda şovunda yer alacağını sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajla duyurdu. İngilizce yayımladığı mesajda Ambrossio, “Merhaba Türkiye, 17 Mart’ta gelecek olmaktan heyecanlıyım. Yakında görüşmek üzere” dedi.

(DHA)