Alessandra Ambrosio’nun kızıyla verdiği pozlar sosyal medyada beğeni topladı

Süper model Alessandra Ambrosio, 13 yaşındaki kızı Anja ile verdiği bikinili pozları sosyal medyada paylaştı. Anne - kızın benzerlikleri ve güzellikleri hakkında pek çok yorum gelirken, fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.

Sozcu.com.tr

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Alessandra Ambrosio ve 13 yaşındaki kızı Anja, kısa süre önce Brezilya’nın Ilha Da Magia kentinde tatil yaparken bikinileriyle birlikte poz verdi. 40 yaşındaki süper model, salı günü Instagram’da kızıyla olan fotoğraflarını paylaşarak, “Benim küçük denizkızım” yazdı.

Kısa sürede beğeni alan paylaşıma süper modelin takipçilerinden çok sayıda yorum da geldi.

Eski Victoria’s Secret Angel’ın kızı, mayo ile poz vermeye yabancı değil; Kasım 2020’de, Gal Floripa serisi için bir kampanyada annesiyle birlikte podyumda poz verdi.

Alessandra ve kız kardeşi Aline, Gal Floripa’yı 2019’da piyasaya sürdü. Markanın adı için Ambrosios’ların yazlarını büyürken geçirdikleri ve Alessandra ile Anja’nın en son fotoğraflarını çektikleri yer olan Brezilya’nın Florianopolis kentinden, yani “Floripa”dan esinlenilmiş.

Instagram paylaşımı Anja’nın, moda kariyerindeki ikinci küçük adım. Annesi 2018’de Harper’s Bazaar’a “Çocuklarımın sevdikleri şeyi yapmalarını istiyorum ve bu modellik ise, onları desteklemek için her adımda orada olacağım” demişti.

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