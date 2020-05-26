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Alessandra ‘aşıkların yaptığı gibi’ yaptı
Alessandra ‘aşıkların yaptığı gibi’ yaptı
Victoria's Secret’ın dünyaca ünlü süper modeli Alessandra Ambrosio, erkek arkadaşı Nicolo Oddi ile samimi görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 26 Mayıs 2020 - 13:55

İki çocuğunun babası iş insanı Jamie Mazur’dan boşandıktan sadece 5 ay sonra Nicolo Oddi ile yeni bir ilişkiye yelken açan Alessandra Ambrosio, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle aşk pozları veriyor.

Sosyal medya hesabından havuzun içinde dudak dudağa görüldükleri bir fotoğraflarını paylaşan Alessandra bu kareye ‘Tıpkı aşıkların yaptığı gibi’ notunu düştü.

Karantina döneminde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken süper model kısa bir süre önce de bikinili görüntülerini paylaşmış ve fit fiziğiyle övgü almıştı.

Son güncelleme: 14:03 - 26.05.2020
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