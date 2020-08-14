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Alessandra’dan üstsüz paylaşım: Tüm dertlerim suya karıştı
Alessandra’dan üstsüz paylaşım: Tüm dertlerim suya karıştı
Alessandra Ambrosio, son Instagram paylaşımıyla hayranlarını bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Sozcu.com.tr
Magazin 14 Ağustos 2020 - 08:30

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hayranlarının ilgisini canlı tutmayı başarıyor.

Victoria’s Secret meleği olduğu dönemde ününe ün katan ancak markayla yollarını 2017’de ayıran Ambrosio, kişisel hesabından üstsüz bir fotoğrafını paylaştı.

Brezilyalı model fotoğrafın altına ise, “Tüm dertlerim suya karışıp gitti” notunu düştü.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 39 yaşındaki Ambrosio kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Son güncelleme: 08:33 - 14.08.2020