Burning Man festivalinde Alessandra Ambrosio’nun kartalı konuşuldu

Geride bıraktığımız gün sona eren Burning Man festivaline katılan dünyaca ünlü modellerden biri de Alessandra Ambrosio oldu.

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Sosyal medya hesaplarından festival boyunca son derece özgür ve cesur kareler paylaşan ünlü modeller çok sayıda paylaşım yapmaktan da geri durmadı. Bu paylaşımlar arasında dikkat çeken detaylardan biri de özgün kostümler oldu.

Birbirinden çılgın kostümlerini görücüye çıkaran ünlü isimler arasına 37 yaşındaki Brezilyalı model Alessandra Ambrosio da katıldı. Dizine kadar gelen çizmelerinin üzerine neredeyse hiçbir şey giymeyen ve kırmızı bir pelerinle kostumünü tamamlayan Ambrosio bu karesine 30 bine yakın beğeni aldı.

Ünlü modelin bikini altının üzerinde bulunan kartal motifi takipçilerinin beğenisini kazandı.