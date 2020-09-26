Alev Alev dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı!
Birbirinden çok farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak olan Alev Alev dizisinin ilk tanıtımında güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekti.
ALEV ALEV DİZİ TANITIMI
Alev Alev İlk teaser! #alevalevdizi yakında @showtv'de! @ayyapim pic.twitter.com/J82GadSxrs
— Alev Alev Dizi (@alevalevtvdizi) September 26, 2020
ALEV ALEV OYUNCU KADROSU
Dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay yer alıyor.