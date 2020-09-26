Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Alev Alev dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı!
Alev Alev dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı!
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ın yazdığı Alev Alev dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Magazin 26 Eylül 2020 - 20:40

Birbirinden çok farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak olan Alev Alev dizisinin ilk tanıtımında güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekti.

ALEV ALEV DİZİ TANITIMI

ALEV ALEV OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay yer alıyor.

Etiketler